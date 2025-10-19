Сміливий осінній лук від Дорофєєвої — не на кожен день

Українська співачка Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва відома своєю любов'ю до незвичних та яскравих речей. Вона обожнює поєднувати різні стилі та експериментувати з луками. Тож черговий образ знаменитості знову підірвав мережу. Цього разу артистка продемонструвала трендовий бунтарський тотал лук.

Світлини Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram.

Новий сміливий образ Дорофєєвої

Дорофєєва поділилась новою світлиною зі своїм чоловіком, ресторатором Михайлом Кацуріним. Погляд прихильників одразу ж привернув сміливий образ зірки. Співачка вирішила створити стильний чорний тотал лук.

Знаменитість обрала трендову шкіряну куртку oversize, яка створила ефект об'єму й додала образу брутальності. Під нею — обтислий чорний гольф, що вдало підкреслює фігуру. Особлива річ, що додала луку зухвалого настрою, — короткі шкіряні шорти. Вони найбільше привертають увагу.

Доповнили образ шкіряні ремені з декоративним ланцюжком. Такий аксесуар нагадав байкерський дух. Завдяки цьому аутфіт зірки заграв новими фарбами, а, здавалося б, звичайний тотал лук став цікавішим та сміливішим.

Стильний образ Дорофєєвої. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Високі чорні чоботи завершили стильний аутфіт Дорофєєвої. Вони збалансували образ й додали виразності. Такий стиль цілком у дусі артистки — упевнений, сміливий та трохи провокативний. При цьому завдяки поєднанню шкіри й приталеного силуету, цей лук має елегантний та жіночний вигляд.

