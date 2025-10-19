Відео
Україна
З бунтарським настроєм — Дорофєєва підкорила мережу новим образом

З бунтарським настроєм — Дорофєєва підкорила мережу новим образом

Дата публікації: 19 жовтня 2025 11:15
Оновлено: 10:23
Сміливий осінній лук від Дорофєєвої — не на кожен день
Українська співачка Надя Дорофєєва. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва відома своєю любов'ю до незвичних та яскравих речей. Вона обожнює поєднувати різні стилі та експериментувати з луками. Тож черговий образ знаменитості знову підірвав мережу. Цього разу артистка продемонструвала трендовий бунтарський тотал лук.

Світлини Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram.

Читайте також:

Новий сміливий образ Дорофєєвої

Дорофєєва поділилась новою світлиною зі своїм чоловіком, ресторатором Михайлом Кацуріним. Погляд прихильників одразу ж привернув сміливий образ зірки. Співачка вирішила створити стильний чорний тотал лук. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Знаменитість обрала трендову шкіряну куртку oversize, яка створила ефект об'єму й додала образу брутальності. Під нею — обтислий чорний гольф, що вдало підкреслює фігуру. Особлива річ, що додала луку зухвалого настрою, — короткі шкіряні шорти. Вони найбільше привертають увагу.

Доповнили образ шкіряні ремені з декоративним ланцюжком. Такий аксесуар нагадав байкерський дух. Завдяки цьому аутфіт зірки заграв новими фарбами, а, здавалося б, звичайний тотал лук став цікавішим та сміливішим.

Надя Дорофєєва показала стильний сміливий лук
Стильний образ Дорофєєвої. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Високі чорні чоботи завершили стильний аутфіт Дорофєєвої. Вони збалансували образ й додали виразності. Такий стиль цілком у дусі артистки — упевнений, сміливий та трохи провокативний. При цьому завдяки поєднанню шкіри й приталеного силуету, цей лук має елегантний та жіночний вигляд.

Нагадаємо, раніше ми писали про невимушений повсякденний образ Тіни Кароль. Його можна легко повторити.

Також ми розповідали про те, як носити твідовий жакет зі спідницею. Стильний варіант показала Раміна Есхакзай.

Надя Дорофєєва мода одяг стиль трендові образи
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
