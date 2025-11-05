Відео
Головна Мода та краса Жіночі стрижки 50+, які довго тримають форму і додають об’єму

Жіночі стрижки 50+, які довго тримають форму і додають об’єму

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 16:07
Оновлено: 11:49
Об’ємні стрижки після 50, які омолоджують — легкі в догляді
Жінці роблять стрижку. Фото: freepik

Після 50 років ви вже точно знаєте, що вам личить, а що ні. Усім хочеться мати доглянутий, спокійний і природний вигляд, без зайвої метушні. Волосся в цьому віці стає не просто частиною образу, а відображенням внутрішнього стану — упевненості, прийняття і ніжності до себе.

Про це пише ТСН.

Читайте також:

Середня довжина — ідеальний баланс, адже з нею легко підтримувати форму, створювати об’єм і зберігати легкість.

Жіночі стрижки з об’ємом

Подовжений боб із природною сивиною

Стрижка, що має характер — спокійна, але виразна. Довжина до ключиць дозволяє зберегти об’єм, а легке внутрішнє градуювання додає форми. Природна сивина має шляхетний вигляд, особливо якщо доглядати за її блиском. Це вибір для жінок, які прийняли свій вік і носять його з гордістю.

Яка стрижка ніби має власний характер
Подовжений боб. Фото з Instagram

Каскад із золотавими відблисками

Класичний каскад ніколи не підводить. Він оживляє волосся, створює рух і легкість. Декілька золотавих або медових пасом додають м’якого сяйва біля обличчя, роблячи погляд теплішим. Такий варіант чудово підходить тим, хто хоче освіжити зовнішність без кардинальних змін.

Класичний каскад ніколи не підведе
Каскад. Фото з Instagram

Подовжена шеггі у попелясто-коричневому відтінку

Це стрижка з настроєм. Вона додає об’єму на маківці, створює легку текстуру та природний безлад, який має невимушений вигляд. Попелясто-коричневий колір пасує до нейтральних і рожевих підтонів шкіри, підкреслюючи шляхетність і врівноваженість своєї власниці.

Подовжена шеггі - вдалий вибір для шляхетних жінок
Шеггі. Фото з Instagram

М’які хвилі у кольорі темного меду

Якщо ваше волосся має природну хвилястість, то не стримуйте її. Вільні локони додають м’якості, руху та природності. Теплий медовий відтінок освітлює обличчя й створює ефект внутрішнього сяйва. Це стрижка для тих, хто цінує простоту, гармонію та спокій.

Раніше ми писали про те, за якими ознаками можна зрозуміти, що настав час змінювати зачіску.

Також ми повідомляли, що стрижка британка буде мати чудовий вигляд на будь-якій жінці.

мода тренди стрижки волосся стиль жінки за 50 років
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
