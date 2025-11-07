Модные зимние колготки — как совместить комфорт и эстетику

Девушка в серых колготах. Фото: freepik

Колготки зимой — это не просто мелочь, а настоящая защита от холода, которая может спасти и образ, и настроение. Они способны быть теплыми, удобными и одновременно элегантными, если их выбрать правильно.

На что обратить внимание при выборе колготок, рассказали в РБК-Україна.

Женские колготы на зиму

Плотность — главное, на что стоит обратить внимание. Если вы проводите день в помещении, достаточно тонких колготок 20-40 den, ведь они легкие и незаметные. Для обычных холодных дней подойдут 50-80 den — они держат тепло, но не добавляют "тяжести" ногам. А когда температура падает ниже нуля, стоит переходить на 100-200 den. Такие модели лучше всего защищают от холода, особенно если сделаны из микрофибры или шерстяной смеси.

Яркие колготки. Фото из Instagram

Материал тоже имеет значение. Микрофибра приятна на ощупь, не скользит и хорошо держит форму. Термоколготки созданы для тех, кто много двигается — они сохраняют тепло, но не парят. Шерстяные варианты — выбор для самых морозных дней: они легкие, но очень теплые.

Чтобы теплые колготки выглядели аккуратно, важно правильно подобрать цвет. Черные и темно-серые — самые универсальные, они визуально удлиняют ноги. Если хочется чего-то другого — бордо или темно-зеленый добавляют настроения, но оставляют сдержанность. Телесные колготки лучше носить только до 40 den и только тогда, когда цвет максимально совпадает с тоном кожи.

Телесные колготы в образе. Фото из Instagram

В сильные морозы можно надевать две пары сразу: тонкие под более теплые. Между слоями образуется прослойка воздуха, которая сохраняет тепло лучше, чем любая толстая ткань.

Колготки — это не мелочь, которую можно выбрать "лишь бы было". Они способны сделать образ опрятным и одновременно комфортным, если подойти к выбору с вниманием. Тепло, удобство и красивый вид вполне могут быть рядом — просто стоит найти свой идеальный вариант.

