Модные зимние колготки — как совместить комфорт и эстетику

Зимние колготки, которые согреют и украсят любой образ
Колготки зимой — это не просто мелочь, а настоящая защита от холода, которая может спасти и образ, и настроение. Они способны быть теплыми, удобными и одновременно элегантными, если их выбрать правильно.
На что обратить внимание при выборе колготок, рассказали в РБК-Україна.
Женские колготы на зиму
Плотность — главное, на что стоит обратить внимание. Если вы проводите день в помещении, достаточно тонких колготок 20-40 den, ведь они легкие и незаметные. Для обычных холодных дней подойдут 50-80 den — они держат тепло, но не добавляют "тяжести" ногам. А когда температура падает ниже нуля, стоит переходить на 100-200 den. Такие модели лучше всего защищают от холода, особенно если сделаны из микрофибры или шерстяной смеси.
Материал тоже имеет значение. Микрофибра приятна на ощупь, не скользит и хорошо держит форму. Термоколготки созданы для тех, кто много двигается — они сохраняют тепло, но не парят. Шерстяные варианты — выбор для самых морозных дней: они легкие, но очень теплые.
Чтобы теплые колготки выглядели аккуратно, важно правильно подобрать цвет. Черные и темно-серые — самые универсальные, они визуально удлиняют ноги. Если хочется чего-то другого — бордо или темно-зеленый добавляют настроения, но оставляют сдержанность. Телесные колготки лучше носить только до 40 den и только тогда, когда цвет максимально совпадает с тоном кожи.
В сильные морозы можно надевать две пары сразу: тонкие под более теплые. Между слоями образуется прослойка воздуха, которая сохраняет тепло лучше, чем любая толстая ткань.
Колготки — это не мелочь, которую можно выбрать "лишь бы было". Они способны сделать образ опрятным и одновременно комфортным, если подойти к выбору с вниманием. Тепло, удобство и красивый вид вполне могут быть рядом — просто стоит найти свой идеальный вариант.
