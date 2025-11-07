Відео
Головна Мода та краса Зимові колготки, які зігріють і прикрасять будь-який образ

Зимові колготки, які зігріють і прикрасять будь-який образ

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 09:02
Оновлено: 09:14
Модні зимові колготки — як поєднати комфорт і естетику
Дівчина в сірих колготах. Фото: freepik

Колготки взимку — це не просто дрібниця, а справжній захист від холоду, який може врятувати і образ, і настрій. Вони здатні бути теплими, зручними й водночас елегантними, якщо їх обрати правильно.

На що звернути увагу при виборі колготок, розповіли в РБК-Україна.

Жіночі колготи на зиму

Щільність — головне, на що варто звернути увагу. Якщо ви проводите день у приміщенні, достатньо тонких колготок 20–40 den, адже вони легкі й непомітні. Для звичайних холодних днів підійдуть 50–80 den — вони тримають тепло, але не додають "важкості" ногам. А коли температура падає нижче нуля, варто переходити на 100–200 den. Такі моделі найкраще захищають від холоду, особливо якщо зроблені з мікрофібри або вовняної суміші.

При виборі колготок враховуйте все
Яскраві колготки. Фото з Instagram

Матеріал теж має значення. Мікрофібра приємна на дотик, не ковзає і гарно тримає форму. Термоколготки створені для тих, хто багато рухається — вони зберігають тепло, але не парять. Вовняні варіанти — вибір для найморозніших днів: вони легкі, але дуже теплі.

Щоб теплі колготки мали акуратний вигляд, важливо правильно підібрати колір. Чорні та темно-сірі — найуніверсальніші, вони візуально подовжують ноги. Якщо хочеться чогось іншого — бордо чи темно-зелений додають настрою, але залишають стриманість. Тілесні колготки краще носити лише до 40 den і лише тоді, коли колір максимально збігається з тоном шкіри.

Тілесні колготки завжди в тренді
Тілесні колготи в образі. Фото з Instagram

У сильні морози можна вдягати дві пари одразу: тонкі під тепліші. Між шарами утворюється прошарок повітря, який зберігає тепло краще, ніж будь-яка товста тканина.

Колготки — це не дрібниця, яку можна вибрати "аби було". Вони здатні зробити образ охайним і водночас комфортним, якщо підійти до вибору з увагою. Тепло, зручність і гарний вигляд цілком можуть бути поруч — просто варто знайти свій ідеальний варіант.

Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
