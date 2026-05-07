Ідеальні джинси на літо: 3 фасони, що приховують недоліки

Дівчина в джинсах. Фото: magnific

Денім — це база, але навіть вона втомлює, якщо носити одні й ті самі скінні роками. Зараз у моду повертаються досить цікаві фасони. Якщо ви плануєте оновити свій гардероб або шукаєте щось свіже для вихідних, зверніть увагу на ці три моделі.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

Джинси-підкови

Це, мабуть, найбільш обговорювана модель сезону. Їх впізнають за характерним вигином штанин, що справді нагадує підкову. Комусь вони здаються дивними, але в цьому і весь сенс. Вони круто акцентують увагу на стегнах і візуально роблять талію тоншою за рахунок об'єму знизу.

Вони однаково стильний вигляд мають і з масивними кедами, і з тонкими босоніжками. Щоб збалансувати об'ємний низ, зверху краще обрати щось приталене: відкриті плечі або лаконічні кроп-топи будуть в самий раз.

Флористика та вишивка

Мас-маркет часто пропонує нудний однотон, але якщо хочеться додати образу характеру, шукайте джинси з вишивкою. Квіти на денімі в літньому сезоні будуть актуальними.

Читайте також:

Навіть найпростіша біла футболка в парі з такими джинсами буде мати вигляд продуманого аутфіту. А якщо хочеться чогось більш автентичного, спробуйте скомбінувати їх з вишиванкою або легким топом у стилі бохо. Це ідеальний варіант для тих, хто цінує деталі та індивідуальність.

Класичні джинси-кльош

Кльош — це любов назавжди, і цього року вони знову в топі. Головна перевага цієї моделі у тому, що вони чудово подовжують ноги, особливо, якщо обрати варіант з високою посадкою. Це той рідкісний випадок, коли одяг одночасно і зручний, і елегантний.

Вони пасують до будь-якого взуття — від ковбойських черевиків до класичних човників. Якщо ви шукаєте універсальну річ, яка буде актуальною і через рік, кльош — це ваша безпечна і дуже вдала інвестиція.

Раніше ми писали про те, яке взуття з 90-х можна сміливо діставати з своїх гардеробів. Воно актуальне цього сезону.

Також ми повідомляли, які модні сумки варто розглянути на це літо. Такі моделі можуть стати акцентом різних образів.