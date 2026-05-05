Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Стиль Більше ніяких повернень: як за бирками Zara обрати свій розмір

Більше ніяких повернень: як за бирками Zara обрати свій розмір

Ua ru
Дата публікації: 5 травня 2026 11:44
Як не помилитися з розміром у Zara: інструкція для покупців
Магазин Zara. Кадр з відео

Завжди є ризик помилитися з обраним розміром, але проблема часто не в сантиметрах на талії, а в тому, що ми ігноруємо підказки, які дизайнери, зокрема популярного бренду Zara, залишають прямо у нас під носом. По бирках в їх магазинах можна легко вирахувати правильний для себе розмір.

Редакція Новини.LIVE розповість, на що саме звернути увагу.

Якщо вивернете етикетку, то поруч із розміром побачите маленькі геометричні фігури: коло, трикутник або квадрат. Це не просто елементи дизайну, а справжня "дорожня карта" для покупця.

Значення кола, трикутника та квадрата на бирках Zara

Насправді все дуже логічно, якщо знати код.

Трикутник — сигнал "бери більше"

Читайте також:

Це позначка для речей, які маломірять. Якщо бачите цей символ, навіть не намагайтеся втиснутися у свій звичний розмір — буде затісно. Просто спокійно беріть на один розмір більшу річ, і вона сяде ідеально. Жодних дієт не треба, це просто такий крій.

Коло

Так маркують речі вільного крою або оверсайз. Якщо ви віддаєте перевагу більш прилеглому силуету — спробуйте приміряти модель на розмір меншу. Саме коло "дозволяє" такий маневр.

Квадрат

Тут усе просто: що на етикетці, те й у житті. Якщо ви завжди носите М, то квадратна позначка гарантує, що ця М-ка сяде саме так, як ви очікуєте. Це найбезпечніший варіант для онлайн-шопінгу, коли немає можливості покрутитися перед дзеркалом.

Чому це важливо враховувати

Ми часто звинувачуємо себе у зміні ваги або сваримо бренд за "криві лекала". Але сучасна мода дуже різна: сьогодні в тренді величезні худі, а завтра — екстремально вузькі топи. Ці символи допомагають зрозуміти задум дизайнера ще до того, як ви знімете взуття в примірочній.

Тож наступного разу, замість того щоб засмучуватися через невідповідність цифр на бирці вашим очікуванням, просто подивіться на фігуру поруч в магазині Zara. Це зекономить вам купу часу та нервів, а відображення в дзеркалі нарешті почне радувати, а не дивувати.

Раніше ми писали про те, який костюм від Zara варто приміряти цього сезону. В ньому ви однозначно будете збирати компліменти.

Також ми повідомляли про лайфхаки, які допоможуть робити вигідні покупки в Zara.

магазини дієві лайфхаки речі від Zara
Христина Колосова - Редактор
Автор:
Христина Колосова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації