Як не помилитися з розміром у Zara: інструкція для покупців

Магазин Zara. Кадр з відео

Завжди є ризик помилитися з обраним розміром, але проблема часто не в сантиметрах на талії, а в тому, що ми ігноруємо підказки, які дизайнери, зокрема популярного бренду Zara, залишають прямо у нас під носом. По бирках в їх магазинах можна легко вирахувати правильний для себе розмір.

Редакція Новини.LIVE розповість, на що саме звернути увагу.

Якщо вивернете етикетку, то поруч із розміром побачите маленькі геометричні фігури: коло, трикутник або квадрат. Це не просто елементи дизайну, а справжня "дорожня карта" для покупця.

Значення кола, трикутника та квадрата на бирках Zara

Насправді все дуже логічно, якщо знати код.

Трикутник — сигнал "бери більше"

Читайте також:

Це позначка для речей, які маломірять. Якщо бачите цей символ, навіть не намагайтеся втиснутися у свій звичний розмір — буде затісно. Просто спокійно беріть на один розмір більшу річ, і вона сяде ідеально. Жодних дієт не треба, це просто такий крій.

Коло

Так маркують речі вільного крою або оверсайз. Якщо ви віддаєте перевагу більш прилеглому силуету — спробуйте приміряти модель на розмір меншу. Саме коло "дозволяє" такий маневр.

Квадрат

Тут усе просто: що на етикетці, те й у житті. Якщо ви завжди носите М, то квадратна позначка гарантує, що ця М-ка сяде саме так, як ви очікуєте. Це найбезпечніший варіант для онлайн-шопінгу, коли немає можливості покрутитися перед дзеркалом.

Чому це важливо враховувати

Ми часто звинувачуємо себе у зміні ваги або сваримо бренд за "криві лекала". Але сучасна мода дуже різна: сьогодні в тренді величезні худі, а завтра — екстремально вузькі топи. Ці символи допомагають зрозуміти задум дизайнера ще до того, як ви знімете взуття в примірочній.

Тож наступного разу, замість того щоб засмучуватися через невідповідність цифр на бирці вашим очікуванням, просто подивіться на фігуру поруч в магазині Zara. Це зекономить вам купу часу та нервів, а відображення в дзеркалі нарешті почне радувати, а не дивувати.

Раніше ми писали про те, який костюм від Zara варто приміряти цього сезону. В ньому ви однозначно будете збирати компліменти.

Також ми повідомляли про лайфхаки, які допоможуть робити вигідні покупки в Zara.