Як не помилитися з розміром у Zara: інструкція для покупців

Більше ніяких повернень: як за бирками Zara обрати свій розмір
Завжди є ризик помилитися з обраним розміром, але проблема часто не в сантиметрах на талії, а в тому, що ми ігноруємо підказки, які дизайнери, зокрема популярного бренду Zara, залишають прямо у нас під носом. По бирках в їх магазинах можна легко вирахувати правильний для себе розмір.
Редакція Новини.LIVE розповість, на що саме звернути увагу.
Якщо вивернете етикетку, то поруч із розміром побачите маленькі геометричні фігури: коло, трикутник або квадрат. Це не просто елементи дизайну, а справжня "дорожня карта" для покупця.
Значення кола, трикутника та квадрата на бирках Zara
Насправді все дуже логічно, якщо знати код.
Трикутник — сигнал "бери більше"
Це позначка для речей, які маломірять. Якщо бачите цей символ, навіть не намагайтеся втиснутися у свій звичний розмір — буде затісно. Просто спокійно беріть на один розмір більшу річ, і вона сяде ідеально. Жодних дієт не треба, це просто такий крій.
Коло
Так маркують речі вільного крою або оверсайз. Якщо ви віддаєте перевагу більш прилеглому силуету — спробуйте приміряти модель на розмір меншу. Саме коло "дозволяє" такий маневр.
Квадрат
Тут усе просто: що на етикетці, те й у житті. Якщо ви завжди носите М, то квадратна позначка гарантує, що ця М-ка сяде саме так, як ви очікуєте. Це найбезпечніший варіант для онлайн-шопінгу, коли немає можливості покрутитися перед дзеркалом.
Чому це важливо враховувати
Ми часто звинувачуємо себе у зміні ваги або сваримо бренд за "криві лекала". Але сучасна мода дуже різна: сьогодні в тренді величезні худі, а завтра — екстремально вузькі топи. Ці символи допомагають зрозуміти задум дизайнера ще до того, як ви знімете взуття в примірочній.
Тож наступного разу, замість того щоб засмучуватися через невідповідність цифр на бирці вашим очікуванням, просто подивіться на фігуру поруч в магазині Zara. Це зекономить вам купу часу та нервів, а відображення в дзеркалі нарешті почне радувати, а не дивувати.
