Как не ошибиться с размером в Zara: инструкция для покупателей

Больше никаких возвратов: как по биркам Zara выбрать свой размер
Всегда есть риск ошибиться с выбранным размером, но проблема часто не в сантиметрах на талии, а в том, что мы игнорируем подсказки, которые дизайнеры, в частности популярного бренда Zara, оставляют прямо у нас под носом. По биркам в их магазинах можно легко высчитать правильный для себя размер.
Редакция Новини.LIVE расскажет, на что именно обратить внимание.
Если вывернете этикетку, то рядом с размером увидите маленькие геометрические фигуры: круг, треугольник или квадрат. Это не просто элементы дизайна, а настоящая "дорожная карта" для покупателя.
Значение круга, треугольника и квадрата на бирках Zara
На самом деле все очень логично, если знать код.
Треугольник — сигнал "бери больше"
Это пометка для вещей, которые маломерят. Если видите этот символ, даже не пытайтесь втиснуться в свой привычный размер — будет тесновато. Просто спокойно берите на один размер больше вещь, и она сядет идеально. Никаких диет не надо, это просто такой крой.
Круг
Так маркируют вещи свободного кроя или оверсайз. Если вы предпочитаете более прилегающий силуэт — попробуйте примерить модель на размер меньше. Именно круг "позволяет" такой маневр.
Квадрат
Здесь все просто: что на этикетке, то и в жизни. Если вы всегда носите М, то квадратная отметка гарантирует, что эта М-ка сядет именно так, как вы ожидаете. Это самый безопасный вариант для онлайн-шопинга, когда нет возможности покрутиться перед зеркалом.
Почему это важно учитывать
Мы часто обвиняем себя в изменении веса или ругаем бренд за "кривые лекала". Но современная мода очень разная: сегодня в тренде огромные худи, а завтра — экстремально узкие топы. Эти символы помогают понять замысел дизайнера еще до того, как вы снимете обувь в примерочной.
Поэтому в следующий раз, вместо того чтобы расстраиваться из-за несоответствия цифр на бирке вашим ожиданиям, просто посмотрите на фигуру рядом в магазине Zara. Это сэкономит вам кучу времени и нервов, а отражение в зеркале наконец-то начнет радовать, а не удивлять.
